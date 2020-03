Les Rennais ont douché les espoirs européens de Montpellier ce dimanche. — Damien Meyer / AFP

Après la défaite de jeudi face à Saint-Étienne en Coupe de France, Julien Stéphan avait appelé à « la remobilisation immédiate » de ses troupes. Le message a été parfaitement entendu par ses joueurs. Et de quelle manière ! En collant une manita (5-0) à Montpellier ce dimanche après-midi, le Stade Rennais a montré les muscles à ses concurrents et affiché ses ambitions dans la course à l’Europe. « Je pense que c’est notre match référence de la saison, le plus abouti dans beaucoup de domaines, au niveau du collectif, de l’intensité technique et athlétique », s’est félicité Julien Stéphan à l’issue de la rencontre.

💬Julien Stéphan : "C'est notre match référence. Le collectif est toujours plus fort que tout..." La réaction du coach du @staderennais après cette démonstration face à Montpellier. @TVR35 #SRFCMHSC #J28 pic.twitter.com/2fzqVWzgOP — Christophe Penven (@PenvenC) March 8, 2020

Sans Niang, Raphinha et Bourigeaud laissés sur le banc au coup d’envoi et dans un système en 4-3-3 les Bretons ont fait le break dès la demi-heure de jeu. D’abord sur un missile de Maouassa en pleine lucarne (9e) avant qu’Hunou ne double la mise sur un bon service de Tait (28e).

Vainqueur 5-0 de Montpellier, Rennes a signé son plus large succès en Ligue 1 depuis le 26 octobre 2013 à Toulouse (5-0). Régalade. #SRFCMHSC pic.twitter.com/uWfycMmNRm — OptaJean (@OptaJean) March 8, 2020

En manque de maîtrise dans le jeu depuis quelques matchs, les Rennais ont ensuite dominé totalement les débats en seconde période, enfonçant le clou sur une belle frappe enroulée de Tait (68e) avant que Del Castillo (73e) et Hunou (87e) n’alourdissent encore la note sur penalty. « On a fait un très gros match et réalisé une très belle opération comptable », a souligné le milieu de terrain James Léa-Siliki.

Les Rennais ne veulent surtout pas s’enflammer

Bien calés à la troisième place du podium qu’ils occupent depuis les vacances de fin d’année, les Rennais ont en effet relégué leurs adversaires du soir à dix points. Et mis la pression sur Marseille, Lille et Lyon, en course pour une place en Ligue des Champions. Mais Julien Stéphan ne veut pas s’enflammer et déjà parler d’Europe. « On occupe une place magnifique au classement qui n’était pas du tout espéré au début du championnat, a souligné le coach rennais. Mais il reste encore 10 journées et 30 points en jeu, tout peut encore aller très vite ».

Un discours de prudence partagé par James Léa-Siliki. « On a bien sûr l’Europe dans un coin de nos têtes. Mais on ne se focalise pas là-dessus ni sur nos adversaires, on se concentre d’abord sur notre jeu ».