Ui-jo Hwang, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. — NICOLAS TUCAT / AFP

Les Girondins se déplacent à Saint-Etienne ce dimanche (15h).

Ils pourront compter sur un Ui-jo Hwang en pleine forme depuis son retour de son service civique.

L’été prochain, le Sud-Coréen devrait effectuer une version réduite du service militaire obligatoire dans son pays.

Vous vous sentez mal ? Vous êtes fatigué ? Eh bien, direction la Corée du Sud pour un petit service civique (peut-être est-il plus prudent d’attendre la fin de l’épidémie de coronavirus). Demandez en tout cas les bienfaits de ces trois semaines au pays à Ui-jo Hwang, l’attaquant des Girondins de Bordeaux. Complètement cuit physiquement après deux ans sans vacances, il est revenu début janvier régénéré de cette petite visite. De retour aujourd’hui à son meilleur niveau, il vient d’inscrire trois buts en cinq matchs avant de se rendre à Saint-Etienne avec les Marine et Blanc dimanche (15h).

« Cette pause a été très bénéfique pour moi notamment d’un point de vue psychologique. Ça m’a fait du bien aussi physiquement. Je remercie beaucoup le club d’avoir accepté de me laisser rentrer [du 16 décembre au 6 janvier] », avoue-t-il à 20 Minutes tête reposée. Il faut dire que si ce service civique était obligatoire pour le Sud-Coréen, il ne fut vraiment pas fatigant. Comme l’explique l’un de ses proches, « il est retourné là-bas simplement pour la forme et changer de statut » : il est passé de « citoyen ordinaire » à « agent artiste/sportif ».

🎥 Le 6ème but en Marine & Blanc pour Hwang Ui jo 🇰🇷 #PSGFCGB pic.twitter.com/DqwkETMGvd — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 24, 2020

En réalité, Ui-jo Hwang a profité de trois semaines de « vacances » à Séoul auprès de sa famille lui qui vit le reste de l’année à Bordeaux avec son frère : « Je me suis bien reposé là-bas. Je me suis vidé la tête et j’ai soigné des petits pépins physiques. C’était parfait pour repartir au combat. » Une excellente nouvelle pour Paulo Sousa qui retrouve « le joueur [de son effectif] qui a le plus de mouvements de rupture, de courses à haute intensité et qui fait le plus d’appels en profondeur. Il s’adapte très bien au groupe et il est content dans tout ce qu’il le fait. Techniquement il est très fort car il est bon dans tous les secteurs que cela soit du pied droit ou du pied gauche et même de la tête. »

Un « mini » service militaire l’été prochain

Ses trois derniers buts tous inscrits de la tête sont là pour l’illustrer. Les Girondins retrouvent ces dernières semaines le Hwang du début de saison considéré par beaucoup d’observateurs comme l’une des très bonnes surprises de cette saison de Ligue 1. Mais attention, l’attaquant coréen n’en a pas pour autant terminé avec les obligations de l’administration sud-coréenne. S’il a échappé à la version longue (21 mois) du service militaire de son pays natal grâce à sa victoire aux Jeux Asiatiques en 2018, il devra tout de même en effectuer un dans les prochains mois, selon les informations de 20 Minutes.

« Il le fera sûrement cet été. C’est entre quatre et cinq semaines. Mais, on n’a pas encore les dates », rappelle son entourage. Cela devrait être un peu plus physique que cet hiver…