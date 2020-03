Nicolas De Préville a inscrit le but bordelais contre Nice. — Romain Perrocheau / AFP

Les Girondins ont concédé le match nul face à Nice (1-1) au Matmut Atlantique.

Toujours à distance des places européennes, la fin de saison s’annonce sans intérêt sur le terrain.

En coulisse, le cas de Paulo Sousa est de plus en plus compliqué à gérer.

On pourrait ne pas s’embêter et faire un joli copié-collé de notre article du 15 février dernier après le match nul des Girondins face à Dijon (2-2) au Matmut Atlantique. Mais on a une conscience professionnelle même si deux semaines plus tard, il n’y a rien de nouveau sous le soleil à Bordeaux. Peut-être un peu plus de spectacle face aux Niçois ce dimanche (1-1). Mais au final, c’est toujours la même rengaine pour les joueurs de Paulo Sousa. Des joueurs capables de très belles phases de jeu… Mais victimes de terribles trous d’air qui les empêchent de se mêler à la course à l’Europe pour l’instant. Et il ne reste que dix matchs.

Empêtrés dans le ventre mou de la Ligue 1 (12e), les Girondins ne semblent vraiment pas armés pour espérer mieux aujourd’hui. Dans un contexte toujours aussi pesant avec les supporters et maintenant depuis quelques semaines avec un entraîneur de plus en plus critique envers sa direction, la fin de saison pourrait être très longue en Gironde.

Un intérêt sportif de plus en plus précaire

Au fil des journées, les Bordelais s’éloignent un peu plus de l’Europe. Ils sont désormais à quatre points. C’est peu et en même temps beaucoup pour cette équipe qui n’arrive pas à recoller au bon wagon malgré de nombreuses opportunités. « C’est frustrant ! Les matchs nuls, ça ne fait pas beaucoup avancer. Il va falloir faire une série à un moment si on ne veut pas avoir une fin de saison chiante », avoue Benoît Costil.

Bordeaux-Nice EN DIRECT : Plus de temps à perdre pour les Girondins et les Aiglons dans la course à l'Europe... Le match en live à partir de 17h https://t.co/u5AhSfX5Cj via @20minutesBord pic.twitter.com/TORj6B0Ro7 — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) March 1, 2020

S’il « ne désespère pas et se veut optimiste », le gardien et capitaine des Girondins est surtout lucide sur le niveau de son équipe. Par le passé avec Poyet ou Sagnol, les Marine et Blanc avaient réussi des fins de saison en boulet de canon mais les miracles n’arrivent pas tous les ans. Et surtout, aujourd’hui, la situation extra-sportive pèse de plus en plus sur le terrain.

Le cas Paulo Sousa

A voir son énergie sur le banc, l’entraîneur portugais semble encore avoir la tête aux Girondins. Mais pour encore combien de temps ? Depuis plusieurs semaines, Paulo Sousa multiple les sorties médiatiques pour le moins explosives. La dernière en date dans le journal italien de la Gazzetta dello Sport à de quoi interpeller : « Je cherche des projets ambitieux et gagnants », a-t-il déclaré. Bizarre pour un entraîneur sous contrat avec un club. D’ailleurs, le message n’est pas très bien passé auprès des supporters et son totem d’immunité est de plus en plus menacé.

J'ai vraiment l'impression que les supporters ont baissé leur niveau d'exigence... avec un tel bilan pour d'autres coachs, vous auriez déjà demandé des comptes.



Là, non. Pourquoi ? La belle com de Sousa vous aveugle-t-elle à ce point ? #Girondins #FCGBOGCN — 🇵🇫 Thibaud FCGB 🇫🇷 (@Thibaud_GdB) March 1, 2020

Prépare-t-il son départ comme certains le pensent ? Les indices s’accumulent en tout cas. Difficile donc d’évoluer dans ce contexte pour ses joueurs et de construire pour un club. Aujourd’hui, le projet sportif repose sur lui et Eduardo Macia, le directeur du football. Si l’un des deux venait à quitter le navire, celui-ci ne tanguerait plus mais pourrait couler à pic. Les prochaines semaines s’annoncent décisives.

Des supporters à cran

Cette situation s’ajoute à celle bien connue maintenant du conflit entre la direction du club et les supporters. Si ces derniers ont changé d’endroit en raison de la fermeture du Virage Sud, leur slogan reste le même, à l’image de la banderole déployée ce dimanche face à Nice : « King Street Out ». Les Ultramarines souhaitent toujours ardemment le départ du fond d’investissement américain propriétaire du club.

Les Ultramarines lors de Bordeaux-Nice. - Romain Perrocheau / AFP

En cas de nouvelle saison sans relief, la tension pourrait encore monter d’un cran. Et l’intersaison s’annonce d’ores et déjà très chaude alors que le plus grand groupe de supporters bordelais promet de nouvelles actions. Bref, si la fin de saison s’annonce longue et ennuyeuse sur le terrain, elle devrait être animée en coulisses. Et c’est bien le problème aux Girondins de Bordeaux aujourd’hui.