Benjamin André s'élève plus haut que tout le monde pour inscrire le seul but de la rencontre, entre Nantes et Lille — J.-F. Monier / AFP

Les Dogues l'ont emporté au stade de La Beaujoire dimanche après-midi.

Ce succès leur permet de rester dans la course au podium, juste derrière le Stade Rennais qui était allé gagner à Toulouse samedi.

Christophe Galtier avait tenu les comptes. Lille a dû attendre son onzième corner pour, enfin, ouvrir la marque, ce dimanche après-midi au stade de la Beaujoire à Nantes.

Renato Sanches, chargé des coups de pied arrêtés, avait plutôt fait preuve d’efficacité dans ce domaine, mais une mésentente entre deux joueurs à la retombée du ballon ou un pied nantais qui traînait avait toujours empêché les Nordistes d’ouvrir la marque.

« On aurait dû tuer le match plus tôt »

Il a donc fallu attendre la 58e minute pour que Benjamin André, pourtant pas le plus grand sur le terrain, s’interpose entre Kalifa Coulibaly et Andrei Girotto, pour catapulter le ballon au fond des filets. Un but logique au vu de la domination des Lillois. « On aurait dû tuer le match plus tôt, regrettait néanmoins le buteur du jour. On a dominé quasiment tout le match. »

Mais Lille est aussi tombée sur un gardien nantais plutôt inspiré même si une sortie quelque peu kamikaze en début de partie aurait pu (dû ?) lui valoir une expulsion. Après cela, Alban Lafont a sorti trois arrêts de grande classe, face à Rémy, idéalement servi par Ikoné (23'), sur une déviation de Fonte deux minutes plus tard puis sur une reprise à bout portant de Bamba (54') qui donnera finalement le corner décisif aux Lillois. Après Strasbourg et Angers, les dogues s’offrent une troisième victoire consécutive à l’extérieur.

« Pas un duel entre Rennes et Lille »

Grâce à ce succès, les Lillois restent à un point du Stade Rennais, toujours troisième. La réception de Lyon, dimanche prochain, revêt déjà une importance capitale à dix journées du terme du championnat. « Tous les matchs vont être importants, tempère Christophe Galtier qui se réjouit d’avoir creusé l’écart avec les cinquièmes, Montpellier et Monaco. On est les mieux placés pour chasser Rennes du podium mais il ne faut pas réduire cette fin de saison à un duel entre Rennes et Lille. D’autres équipes lorgnent encore sur cette troisième place. »

Dans l’esprit des Nantais, vainqueur à Marseille la semaine dernière, Lille a en tout cas tout pour jouer les premiers rôles. « C’est une équipe qui a beaucoup plus d’atouts offensifs que l’OM », considère le défenseur canari Dennis Appiah, qui en l’espace d’une semaine a pu se faire une idée de l’écart de niveau entre les deux équipes.