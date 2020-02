Loïc Rémy a inscrit un doublé samedi contre Toulouse — Michel Spingler/AP/SIPA

On aurait aimé vous donner son sentiment, sa réaction, sa joie après son bon match et son doublé contre Toulouse (3-0) samedi soir. Mais Loïc Rémy a snobé la presse en zone mixte où il fait moins bien son boulot que sur le terrain, comme la plupart de ses coéquipiers d’ailleurs. Heureusement, le joueur de 32 ans claque des buts. Cette saison, l’attaquant du Losc en a déjà inscrit treize toutes compétitions confondues dont six en Ligue 1.

Des statistiques en nette progression depuis cette saison après une année précédente compliquée souvent passée sur le banc de touche. Mais depuis début janvier, Rémy rayonne. Aligné en pointe dans un 4-4-2 aux côtés de Victor Osimhen, l’ex-international français est l’une des explications du renouveau du Losc (3e) qui a remporté quatre de ses cinq derniers matchs de Ligue 1.

« Il a le sens du jeu, il a le sens du but »

« Je le connais très bien. Il y a une évolution dans le jeu et dans l’équipe. Il a le sens du jeu, le sens du but et ça permet aussi aux autres de donner des ballons avec plus de présence dans la surface de réparation. L’absence de longue durée de Thimothy Weah m’a souvent empêché d’associer d’entrée Victor et Loïc en début de saison. Mais là, je trouve que notre secteur offensif est plus efficace avec la présence de Loïc », se réjouit Christophe Galtier, l’entraîneur du Losc.

Plus efficace avec les pieds qu’avec sa langue, Loïc Rémy est désormais devenu un titulaire indiscutable dans l’effectif lillois. Une petite revanche pour un trentenaire que beaucoup avaient sans doute enterré un peu trop vite.