Boubakary Soumaré en Ligue des champions face à Valence — REX/SIPA

Au Losc, on peut vite passer du statut d’intouchable à celui d’indésirable. Célébré il y a encore quelques semaines comme l’un de ses éléments les plus prometteurs et donc avec une grosse valeur marchande, Boubakary Soumaré est désormais en conflit ouvert avec le club nordiste.

Dimanche, en l’absence d’André et Xeka suspendus, on s’attendait à ce que le joueur soit titulaire contre l’OM ou au moins sur le banc. Rien de tout ça car c’est le jeune Onana, aucun match de Ligue 1 au compteur, qui a débuté la rencontre à la surprise générale.

« Dans une saison, il peut parfois y avoir des tensions entre le club et un joueur »

Alors que Christophe Galtier avait convoqué Soumaré dans le groupe, il semble que les dirigeants en ont décidé autrement. « Il y a une situation au club que je ne commente pas. Dans une saison, il peut parfois y avoir des tensions entre le club et un joueur. Le club réglera ça en interne et trouvera une solution », a réagi le coach nordiste à l’issue de la défaite de son club contre Marseille.

Est-ce le refus du joueur de signer cet hiver à Newcastle (pour 42 millions d’euros) qui aurait déclenché les hostilités ? Toujours est-il que les deux parties se seraient bien passées de ce psychodrame dans lequel l’intérêt sportif semble malheureusement passer au second plan.