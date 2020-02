LOSC - OM EN DIRECT : Deux miracles de Mandanda permettent à Marseille de respirer

Il y a des matchs qui ressemblent à des tournants plus que d'autres. Ce Lille-Marseille coche toutes les cases, alors que les saisons plus que moyennasses de Lyon et de Monaco offrent un appel d'air inespéré sur le podium, derrière l'intouchable leader parisien. Pour le moment, l'OM semble bien accroché à sa 2e place qualificative pour la C1, mais on sent bien que tout est moins fluide depuis quelques semaines, et qu'en l'absence de Payet, toute l'architecture offensive imaginée par Villas-Boas s'écroule sans prévenir. Cela tombe mal, l'ex-internaitonal français souffre de la cuisse et ne sera pas du déplacement chez les Dogues. Autant dire que Lille, qui récupère Osimhen, a toutes les cartes en main pour se rapprocher à six petits points de l'OM et faire trembler toute la Canebière...