Kokoro Kageura, l'homme qui a battu Teddy Riner à Paris, ne disputera pas les JO 2020. — Lucas Barioulet / AFP

L’exploit n’a pas suffi. Kokoro Kageura, qui a infligé à Teddy Riner sa première défaite depuis 2010 lors du Grand Slam de Paris début février, ne disputera pas les Jeux olympiques de Tokyo. Comme le rapporte RMC, il n’y avait qu’une place disponible dans la catégorie des lourds, et la Fédération japonaise a décidé de retenir Hisayoshi Harasawa, vice-champion olympique 2016 après sa défaite en finale contre le Français.

Une bonne nouvelle pour Riner ? C’est possible. La petite taille de Kageura pour la catégorie (1,79m) semblait gêner le double champion olympique. Harasawa et son 1,91m correspondent mieux au physique du Français (2,04m). Mais de toute façon, on ne se fait pas trop de mouron pour notre Teddy national, qui affichera un tout autre niveau l’été prochain, après cinq mois supplémentaires de préparation.