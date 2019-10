JUDO La France termine la compétition avec quatre médailles, une en or et trois en bronze

Teddy Riner a roulé sur le tournoi de Brasilia. — EVARISTO SA / AFP

Teddy Riner a montré qu’il restait le patron incontesté du judo mondial en s’imposant sans trembler au tournoi de Brasilia, sa deuxième compétition depuis son retour sur les tatamis en juillet.

Le colosse français n’a eu besoin que de vingt petites secondes pour infliger un ippon magistral au régional de l’étape, le Brésilien David Moura, qui l’avait poussé au golden score (prolongation) en finale des Mondiaux de 2017.

Grand Slam de Brasilia 🥇✅⁰



Quelle journée, quelles sensations !

On ne s’arrête pas là et on se remet vite au travail, la route vers #Tokyo2020 est encore longue 👊🏾

⁰📸 Sabau Gabriela pic.twitter.com/HUXA0o6AtU — Teddy Riner (@teddyriner) October 8, 2019

Riner, 30 ans, a ainsi porté à 152 sa vertigineuse série de combats remportés depuis sa dernière défaite, qui remonte à septembre 2010, face au Japonnais Daiki Kamikawa, aux Mondiaux toutes catégories.

Grâce à ce titre dans la capitale brésilienne, le Français engrange de précieux points dans la course à la qualification pour les JO de Tokyo-2020, où il tentera un triplé inédit chez les poids lourds.

Quatre médailles pour la France

C’est pourquoi le boss du judo mondial s’est transformé en véritable globe-trotter : après le Brésil, il se rendra à Abou Dhabi (26 octobre) et à Perth, en Australie (4 novembre). En juillet, il avait fait son grand retour sur les tatamis après vingt mois d’absence en remportant le Grand Prix de Montréal.

La France termine la compétition avec quatre médailles, l’or de Riner et le bronze de Kilian Le Blouch (-66kg), Audrey Tcheuméo (-78 kg) et Julia Tolofua (+78 kg). Une petite déception pour Tcheuméo, vice-championne olympique à Rio et championne du monde à Paris en 2011, battue en demi-finale par l’Allemande Anna Maria Wagner, 23 ans seulement.