Une piste d'athlétisme (photo d'illustration). — GILE MICHEL/SIPA

Décrit comme omnipotent, l’entraîneur historique d’un club d’athlétisme des Yvelines a été suspendu après avoir été mis en cause par des athlètes pour des faits de violences sexuelles, une nouvelle réplique après des révélations en série qui ont secoué le sport français. Suite à plusieurs dépôts de plainte, une enquête préliminaire a été confiée au commissariat de Saint-Germain-en-Laye des chefs de « harcèlement moral », « harcèlement sexuel » et « viol commis sur un mineur de plus de 15 ans », pour des faits susceptibles d’avoir été commis entre 2004 et décembre 2019.

La suspension « infondée et outrancière » pour l’avocat de l’entraîneur

L’entraîneur mis en cause, désormais ex-dirigeant historique du Club athlétique de l’Ouest 78 (CAO78), a par ailleurs été suspendu de ses activités liées au sport le 4 janvier par la préfecture des Yvelines. Il a déposé jeudi dernier une requête devant le tribunal administratif pour contester sa suspension, a indiqué son avocat Charles Thuillier. « Mon client est tenu écarté de tous les éléments du dossier. Il est tenu dans l’ignorance la plus totale et n’a pas été entendu par la police, a affirmé l’avocat. Cette décision (la suspension) semble infondée et outrancière. C’est frustrant. »

Le 30 décembre 2019, un cadre technique de la Ligue d’Ile-de-France d'athlétisme (LIFA), qui a préféré garder l’anonymat, reçoit un coup de téléphone. « J’ai été alerté par un ancien membre du club, qui est toujours en contact avec les filles (membres du club). Les filles ont eu une prise de conscience collective, elles se sont rendu compte qu’elles étaient plusieurs (concernées) et se demandaient que faire, comment faire », raconte-t-il.

Décrit comme omnipotent, avec « un côté gourou »

Le directeur technique national de l’athlétisme et le président de la Ligue sont prévenus « dans la minute », puis la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines (DDCS), qui organise des auditions à Saint-Germain-en-Laye le 4 janvier. Il en ressort des « manquements » exposés dans l’arrêté préfectoral : « lors d’un déplacement sportif, partage d’une chambre avec une athlète, relations sexuelles (dont certaines avec des mineurs) imposées et obtenues dans un contexte d’emprise psychologique ».

Le 4 janvier, cinq jours après que l’alerte a été donnée, la personne mise en cause est donc suspendue. Dans le même temps, une lettre anonyme de dénonciation a été envoyée au maire de la ville, qui a saisi le procureur de la République, et plusieurs plaintes ont été déposées. Décrit comme omnipotent dans le club des Yvelines, avec « un côté gourou », le coach et dirigeant participait à l’entraînement de plusieurs groupes, avec des mineurs et des adultes, dans plusieurs spécialités.