Didier Gailhaguet — Francois Mori/AP/SIPA

Didier Gailhaguet n'est plus le président de la Fédération française des Sports de Glace. En plein coeur du scandale des violences sexuelles qui secoue le patinage français, l'historique boss du patin français a finalement décidé de renoncer. « Après avoir dit haut et fort ma vérité sur ce qu’est notre belle fédération, et dans un souci de pur apaisement, j’ai pris avec philosophie et dignité, mais sans amerture aucune devant son injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner », a-t-il expliqué face à la presse devant le siège de la Fédération.

La décision a été prise à la suite d'un conseil fédéral extraordinaire tenu samedi. Didier Gailhaguet assure avoir pris lui-même la décision de démissionner, sans vote interne. Avant d'annoncer son retrait, Didier Gailhaguet a défendu son bilan : « Oui, notre fédération est belle, oui elle est saine, explique-t-il. Pas un instant, face à la dictature ministérielle, il m'est venu à l'idée d'être un frein à ma fédération. Il est temps désormais devant l’onde de choc qui a frappé de passer à une autre séquence, celle de l'apaisement. »

