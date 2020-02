Le milieu de l'escalade est à son tour touché par une affaire de violences sexuelles. — Chaideer MAHYUDDIN / AFP

Les révélations n’en finissent plus de tomber dans le monde du sport après le scandale révélé par L’Equipe sur les agressions sexuelles dans le patinage artistique. Cette fois, c’est au tour de la Fédération française de la montagne et de l' escalade (FFME). Selon une information de RTL, quatre plaintes pour « abus sexuels » sont entre les mains de la justice.

Ce qu’a confirmé Pierre You, le président bénévole de la fédération : « Nous sommes effectivement confrontés à quatre cas. Nous accompagnons les victimes et nous nous constituons partie civile à chaque fois que cela nous est possible. »

Le président de la Fédération s'insurge de n'avoir "aucune nouvelle de la justice ou des pouvoirs publics sur les procédures en cours" https://t.co/jFKDEvhz5K — RTL France (@RTLFrance) February 14, 2020

Quatre personnes sont dans le viseur de la justice – trois d’entre elles seraient encore en activité dans le milieu sportif – pour des faits remontant à plusieurs années. « Les faits étaient graves pour un des cas, poursuit Pierre You. C’est la justice qui doit œuvrer mais encore une fois, je ne sais pas où elle en est. » Les jeunes filles ayant déposé plainte avaient entre 15 et 16 ans à l’époque des faits.