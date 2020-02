Neymar, époque Barça — ProSports/Shutterstock/SIPA

A Barcelone, on a visiblement toujours un peu de mal à digérer le départ de Neymar au PSG. Ça commence pourtant à dater. L’espoir de revoir le Brésilien au Camp Nou, ravivé par le feuilleton du mercato d’été 2019, a fait remonter l’immense déception de son départ à la surface. L’ancien directeur sportif du Barça, Jordi Mestre, est ainsi longuement revenu sur le cas Ney pour Mundo Deportivo. Le seum est immense.

« Quand Neymar est parti, il a vite pleuré de regret et nous a fait part son désir de revenir. Moi et quelques-uns, à commencer par le président Bartomeu, l’ont déjà fait savoir, mais ce que nous savons tous s’est produit. »

Pour revenir, Ney devrait « retirer le procès contre le club, se flageller… »

Quant à la question d’un potentiel retour du joueur parisien, Mestre est partagé. Faut-il choisir le pragmatisme sportif ou respecter une certaine éthique ? « Du point de vue émotionnel de la façon dont il est parti, non, répond-il. D’un point de vue sportif, oui. A mon avis, il apporte un plus que très peu de joueurs ont, c’est le talent individuel et le trésor de ses nombreux buts. C’est quelque chose dont nous avons besoin dans de nombreux matchs où l’adversaire refuse le jeu. Oui, sportivement, il faudrait le recruter si, bien sûr, nous pouvions nous le permettre. »

Mais le retour de Neymar ne devrait pas se faire sans contrepartie, termine l’ancien dirigeant catalan, quitte à pousser le bouchon un peu beaucoup très loin. « Je pense aussi que si Neymar devait revenir, il devrait faire un acte de contrition, retirer le procès contre le club, se flageller, s’excuser, assumer son erreur et, bien sûr, mener une vie presque monacale. Nous avons tous eu des erreurs dans nos vies et qui n’auraient pas souhaité avoir une seconde chance. Cela aussi, je pense, fait partie des valeurs. » Quelle mansuétude.