Neymar et Mbappé lors de la victoire aisée contre Montpellier (5-0), le 1er février 2020. — John Spencer/SIPA

Catastrophe intergalactique dans les bureaux parisiens ce lundi matin, avec réunion de crise et tout le tintouin. On imagine Nasser en PLS devant son ordinateur, même s’il semblerait que le président du PSG ne mettre plus trop les pieds à Paris ces temps-ci. Figurez-vous qu’après avoir déjà ému jusqu’à la planète Mars en raison de sa sortie houleuse face à Montpellier, Kylian Mbappé NE S’EST PAS RENDU à l’anniversaire de Neymar au Palais de Tokyo. VOUS AVEZ BIEN LU.

😂😂😂 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 2, 2020

Le jeune champion du monde a en effet directement tracé chez lui après s’être affiché à un gala organisé par Blaise Matuidi pour son association Tremplins à Disneyland Paris, en compagnie de Presnel Kimpembe. Il a préféré regarder le Superbowl​ pépouze devant l’écran géant de la maison.

Kylian Mbappé a regarder le Superbowl la nuit dernière. - Instagram/Mbappé

Le Brésilien a-t-il passé la soirée à pleurer seul dans les toilettes ? Dortmund est-il déjà qualifié pour les quarts de finale de C1 ? Kyky va-t-il signer au Real Madrid cet été ou celui d’après ? LE MONDE RETIENT SON SOUFFLE.