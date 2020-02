Riffi Mandanda, le frère de Steve, s'engage avec le Stade Rennais

Riffi Mandanda, ici en 2017 face à Kylian Mbappé lors d'un match de coupe de France entre Monaco et Ajaccio. — V. Hache / AFP

Il ne devrait pas chambouler la hiérarchie des gardiens à Rennes. Mais admettez que son nom en impose. Mercredi, le Stade Rennais a officialisé l’arrivée de Riffi Mandanda dans son effectif. Le frère de Steve, Parfait et Over, tous gardiens de but, débarque comme quatrième gardien et viendra suppléer Edouard Mendy, Romain Salin et Pepe Bonnet à Rennes.

Né en 1992, Riffi Mandanda n’a pas réussi la même carrière que son frère, actuellement infranchissable dans les buts de l'Olympique de Marseille. Il s’était révélé en 2015 en débarquant à l’AC Ajaccio comme doublure avant de rapidement s’imposer comme titulaire. Il y disputera deux saisons pleines en Ligue 2 avant de s’effacer au profit de l’expérimenté gardien corse Jean-Louis Leca.

[#MercatoSRFC]



✍Après avoir résilié son contrat avec l’US Boulogne Côte d'Opale (National), Riffi Mandanda s’est engagé avec le Stade Rennais F.C. jusqu’à la fin de la saison en tant que quatrième gardien.



➡ https://t.co/lsv1r9IHJV

Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 5, 2020

Riffi Mandanda évoluait depuis 2018 sous les couleurs de Boulogne en National mais avait mis fin à son contrat en janvier, faute de temps de jeu suffisant. Formé à Caen, il a signé pour cinq mois avec le Stade Rennais. Comme Steven Nzonzi.