Entouré de Julien Stéphan et d'Olivier Létang, Steven Nzonzi a été présenté à la presse ce lundi matin. — J. Gicquel / 20 Minutes

Le champion du monde Steven Nzonzi s’est engagé en prêt jusqu’à la fin de la saison avec le Stade Rennais, avec une option d’un an supplémentaire si Rennes termine sur le podium.

L’arrivée d’un champion du monde dans les rangs rennais est « un signe de l’évolution du club » selon son président Olivier Létang.

« Pas au meilleur » de sa forme, le joueur espère être opérationnel « d’ici une semaine ».

Il était avec Pogba, Grizou et Lucas Hernandez le seul champion du monde 2018 à ne jamais avoir évolué dans notre bonne vieille Ligue 1. Une anomalie pour un joueur qui avait pourtant connu l’étage inférieur avec Amiens avant de rejoindre les Blackburn Rovers en 2009. Après l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie et la Turquie, Steven Nzonzi poursuit donc son tour d’Europe en revenant au pays. Prêté par la Roma, le milieu de terrain s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Stade Rennais, avec une option d’une année supplémentaire qui sera automatiquement levée si le club breton termine sur le podium.

Avec ce renfort de poids, Rennes a signé l’un des gros coups du mercato hivernal en Ligue 1. Olivier Létang veut y voir « un signe de l’évolution du club ». « Cela fait deux ans qu’on essaie de faire grandir le club avec l’objectif de participer à une compétition européenne le plus souvent possible, chose que l’on a déjà faite deux fois en deux ans (…) L’arrivée de Steven veut probablement dire que l’image du club évolue positivement », a indiqué le président rennais ce lundi matin lors de la présentation à la presse du joueur.

Une place en équipe de France à retrouver

Qu’il semble loin en effet le temps où le club était la risée du foot français. Après son épopée européenne et sa victoire en Coupe de France la saison dernière, le Stade Rennais, 3e de Ligue 1, se présente cette saison comme un candidat sérieux à une place en Ligue des champions. Et l’arrivée de Steven Nzonzi ne fait que confirmer ce nouveau statut. « J’ai tout de suite aimé le challenge, a indiqué le milieu de terrain. C’est un club qui donne l’image d’évoluer très positivement ».

Après un séjour compliqué à Galatasaray sur lequel il n’a pas voulu s’épancher, le milieu défensif se sait attendu au tournant. « Le statut de champion du monde change la donne, on attend beaucoup plus de toi », a-t-il indiqué. A l’approche de l’Euro, Steven Nzonzi va aussi devoir convaincre Didier Deschamps, qui ne l’a plus appelé en équipe de France depuis novembre 2018. « Cela n’a pas conditionné mon choix », a-t-il assuré, conscient que ce sont ses performances « qui conditionneront l’avenir ».

« Pas au meilleur de ma forme », reconnaît le joueur

Mais avant de rêver de nouveau en bleu, Steven Nzonzi va d’abord devoir retrouver sa condition physique. « Je ne suis pas au meilleur de ma forme », a d’ailleurs reconnu le joueur, qui n’a plus foulé les terrains depuis le 11 décembre et la rouste prise par Galatasaray à Paris.

« Mais je n’ai pas eu de blessures et je me suis entraîné pendant un mois », a-t-il indiqué, espérant être opérationnel « d’ici une semaine ».