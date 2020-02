Rudi Garcia et les Lyonnais affrontent le PSG dimanche soir au Parc des Princes. — NICOLAS TUCAT / AFP

Rudi Garcia n’a pas apprécié le comportement de ses joueurs mercredi soir sur la pelouse du Parc LOL au terme d’un triste match nul contre les relégables amiénois. L’ancien coach de l’OM craint à ce titre de prendre la marée au Parc des Princes dimanche soir si ses joueurs affichent la même facilité et les mêmes lacunes.

« J’ai plein d’images comme ça en tête et que vont revoir les joueurs. Si on n’est pas plus collectif, si on ne joue pas plus à une touche et qu’on n’est pas plus simple dans notre animation offensive, on a du mal à déstabiliser l’adversaire. Et dimanche, on va au Parc, embraye le technicien lyonnais. Si on perd des ballons comme aujourd’hui parce qu’on cherche trop compliqué et donc on a du déchet… Si on a du déchet à Paris, on va se faire corriger. »

A la nomination de Rudi Garcia, l'OL était à 4 points de l'OM.

Il a aujourd'hui 13 points de retard. — vincent duluc (@vincentduluc) February 5, 2020

Incapables de produire quoi que ce soit avant l’entrée en jeu du jeune Rayan Cherki, les Lyonnais ont offert un spectacle préoccupant à leurs supporters. Les hommes de Garcia avaient pourtant la possibilité de revenir à cinq points du podium après la défaite rennaise à Lille mardi soir. Et un joker de grillé, un de plus…