FOOTBALL Selon « L’Equipe », l’OL s’apprête à annoncer vendredi son nouveau sponsor maillot, qui devrait être Emirates, déjà sous contrat avec le Real Madrid, Arsenal, le Milan AC et Hambourg

Photo d'illustration de l'actuel maillot lyonnais, porté ici en janvier par Maxwel Cornet, avec comme sponsor Hyundai. — Laurent Cipriani/AP/SIPA

Les médias ont reçu mardi une invitation pour une conférence de presse de l'OL programmée vendredi matin. Comme cela a pu être le cas en juillet dernier à l’OM au moment de présenter le nouveau sponsor maillot Uber Eats, le motif de ce rendez-vous à Décines en présence de Jean-Michel Aulas n’est pas mentionné par mail. L’image d’un maillot vierge de tout sponsor accompagnant cette invitation n’est pas anodine, à quatre mois de la fin du contrat liant l'OL à Hyundai, sponsor maillot principal du club depuis 2012.

Le « naming » du stade de l’OL remis en cause par Groupama ? https://t.co/yi8VFCOG0r — 20 Minutes (@20Minutes) January 9, 2020

Selon L'Equipe, son prochain sponsor maillot devrait être la compagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï (Émirats arabes unis). On peut donc imaginer à partir de la saison prochaine à Lyon le message « Fly Emirates » («Volez avec Emirates »), comme cela est le cas pour le Real Madrid, Arsenal, le Milan AC et Hambourg. L’enjeu économique pourrait être double pour l'OL puisque le contrat de naming de son stade arrive également à échéance en juin. Et toujours d’après L’Equipe, il ne serait pas exclu qu’Emirates se porte candidat pour succéder à Groupama.