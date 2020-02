18h45 : Bon, on va peut-être se focaliser sur quelques matchs en particulier, non ? Lyon et Montpellier, pour voir s’ils arrivent à se rapprocher de Lille et de Rennes, et puis les cinq qui luttent pour le maintien (Toulouse, Amiens, Nîmes, Dijon et Metz). Donc en gros Brest-Bordeaux et Reims-Nice vont passer (un peu) à la trappe.