Les joueurs du TFC à terre, après la défaite contre Strasbourg au Stadium de Toulouse, le 5 février 2020. — Pascal Pavani / AFP

Dernier de Ligue 1, le TFC a chuté contre Strasbourg (0-1).

Une seizième défaite lourde de conséquences, d’autant que ses rivaux Nîmes et Amiens ont réussi de belles performances.

Désormais largué à huit points du barragiste nîmois, Toulouse semble promis à la relégation.

Cette fois, même le plus indécrottable optimiste des supporters du TFC doit se rendre à l’évidence. Son club file tout droit en Ligue 2, sans passer par la case barrages. Battu ce mercredi soir au Stadium par Strasbourg (0-1), Toulouse a concédé sa douzième défaite (pour un nul) lors des 13 derniers matchs de Ligue 1.

L’équipe de Denis Zanko navigue à huit points du barragiste Nîmes (vainqueur de Dijon, 2-0), qui a doublé Amiens, désormais avant-dernier du classement, malgré son nul méritant à Lyon (0-0). Dijon, premier non relégable, est à 13 points… Un gouffre.

Après le répit amiénois samedi (0-0), qui avait au moins arrêté la spirale infernale de défaites, à défaut d’enflammer la foule, les Violets ont donc de nouveau sombré. Longtemps vaillants, mais peu dangereux sauf sur une tête de Bafodé Diakité (67e), ils ont fini par craquer devant Majeed Waris (75e). L’attaquant ghanéen, débarqué en prêt cet hiver du FC Porto, était entré en jeu seulement deux minutes plus tôt... Steven Moreira aurait pu égaliser à la 79e, mais la sublime frappe du latéral droit toulousain a rencontré la transversale.

La poisse du futur relégué ? « Les équipes mal classées ont souvent des faits de jeu défavorables », constate Zanko, qui fait aussi peut-être allusion au penalty non sifflé sur Quentin Boisgard, peu avant l’ouverture du score.

Deux bizuths lancés en attaque

Dans la foulée, le technicien a tenté le tout pour le tout en lançant la bleusaille. Les attaquants Adil Taoui (18 ans) et Janis Antiste (17 ans) ont fait leurs premiers pas en Ligue 1. Pour préparer, déjà, la L2 ? « La défiance, le scepticisme, on est assez habitué depuis un certain nombre de semaines, lâche Zanko, mi-ironique, mi-amer. Il faut continuer à entretenir une flamme, nécessaire dans notre situation. »

Il reste 15 journées à disputer, qui risquent de ressembler à un long chemin de croix pour le TFC, dont la troisième et dernière victoire en championnat remonte au 19 octobre contre Lille (2-1). Prochaine station : samedi à Marseille.