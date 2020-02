Cristiano Ronaldo n'était pas rentré sur le terrain ce jour-là. — Cristiano Ronaldo n'a pas joué, deux supporters coréens dédommagés

L’histoire, peu banale, remonte à l’été dernier. La Juventus de Cristiano Ronaldo rencontrait en Corée du sud​ une sélection des meilleurs joueurs locaux. Match auquel la star portugaise n’avait pas pris part, au plus grand désespoir de fans qui s’étaient spécialement déplacés pour leur idole. Deux d’entre eux avaient saisi la justice coréenne, arguant que l’organisateur du match d’exhibition n’avait pas tenu sa promesse : Cristiano Ronaldo était censé jouer une mi-temps.

87 dossiers en attente

Selon l’avocat des supporters, cité par la BBC, les deux personnes ont obtenu gain de cause sous forme d’un dédommagement de respectivement 285 et 230 euros pour « angoisse mentale ». Pour eux, « c’était comme perdre le joueur qu’ils ont admiré et supporté toute leur vie », n’hésite pas à exagérer l’avocat. Le tribunal de Séoul a encore 87 dossier du genre en attente.