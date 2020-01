Petit malaise à venir au sein de l’UEFA dans les prochains jours ? Selon le Daily Mail, l’instance européenne, qui publiait mercredi les résultats des votes des internautes pour élire le onze-type de l’année 2019, aurait légèrement filouté pour que Cristiano Ronlado puisse y figurer. Arrivé quatrième du classement des attaquants derrière Messi, Lewandowski et Mané, le Portugais serait resté sur le bas-côté si les systèmes choisis traditionnellement par l’UEFA avaient été adoptés (un 4-3-3 ou un 4-4-2).

Formation 4:2:4 just to accomodate Ronaldo after a bad year 😂😂😂