Alors que le PSG prie les dieux du foot pour que Neymar soit rétabli pour le choc de Ligue des champions face au Borussia Dortmund le 18 février prochain, les Allemands, eux, ont d’ores et déjà dû se résigner à ne pas compter sur leur capitaine Marco Reus. Le club a en effet annoncé le forfait de son joueur, « victime d’une blessure musculaire » et indisponible pour un mois minimum.

Blessé mardi lors de l’élimination du Borussia en Coupe d’Allemagne par le Werder Brême, l’attaquant de 30 ans « pourra faire son retour à l’entraînement dans environ 4 semaines », a indiqué l’actuel troisième de Bundesliga sur son compte Twitter.

Reus forfait pour 4 semaines ! pic.twitter.com/WOof0B0jAa — Borussia Dortmund 🇫🇷🇩🇪 (@BvBDortmund_fr) February 5, 2020

Paris, ça couine en défense

Pour le choc aller face au PSG, le club rhénan perd ainsi une de ses plus précieuses gâchettes offensives. Depuis le début de saison, l’international allemand a inscrit onze buts et délivré six passes décisives en championnat. Sa présence n’est pas non plus assurée pour la manche retour, prévue le 11 mars au Parc des princes.

Sans lui, le Borussia se reposera encore davantage sur sa nouvelle pépite d’attaque, le Norvégien Erling Braut Haaland (19 ans), auteur de débuts fracassants depuis son arrivée cet hiver en provenance de Salzbourg. Côté Paris Saint-Germain, outre le Ney, les soucis se concentrent davantage sur la défense, orpheline pour l’heure du capitaine Thiago Silva, de Marquinhos ou encore de Juan Bernat.