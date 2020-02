Kylian Mbappé et Thomas Tuchel s'expliquent lors de la sortie de l'international français face à Montpellier, le 1er février 2020. — : John Spencer/SIPA

C’était à prévoir. Et Thomas Tuchel s’y était sûrement bien préparé. La conférence de presse de l’entraîneur du PSG ce lundi, à la veille du déplacement à Nantes pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, a beaucoup tourné autour de la sortie du terrain très remarquée de Kylian Mbappé, samedi contre Montpellier.

L’échange entre l’attaquant et son coach n’est pas passé inaperçu. Et ça agace ce dernier, même s’il a tenté d’expliquer les choses calmement et toujours avec le sourire. « On donne l’occasion de mal parler de nous, estime Tuchel. J’étais triste parce que nous sommes dans un moment extraordinaire, avec des résultats spectaculaires et une super mentalité. On a gagné 5-0 et on ne parlait pas du match, que de choses pas sportives. »

Tuchel a sorti Mbappé, Kyky a encore boudé et ça commence à devenir agaçant via @20minutesSport https://t.co/YRgjnCPBte — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 1, 2020

« Il n’y a rien de personnel entre lui et moi »

De fait, tout roule actuellement pour Paris, qui reste sur 17 victoires sur ses 19 derniers matchs toutes compétitions confondues. Mbappé se porte pas mal lui aussi, avec 19 buts en 21 matchs cette saison. C’est quand même ballot de se retrouver à gérer une mini-crise dans ces conditions. « Il n’est pas nécessaire de parler de ça, il n’y a rien de personnel entre lui (Mbappé) et moi. Il ne veut pas sortir mais moi, je veux donner du temps à ceux sur le banc », défend Tuchel.

Volonté de défendre son statut ? Réaction épidermique, stratégique ? Seul le champion du monde connaît les raisons exactes de son geste d’humeur. Quoi qu’il en soit, le coach allemand n’entend pas céder à ce genre de comportement :

«Je sais que c’est dur à accepter pour certains joueurs, mais je fais des choix sportifs et je suis convaincu que le vestiaire peut comprendre. Les changements, c’est pareil. Le match était plié, j’ai décidé de faire jouer Icardi et Cavani. Si je commence à faire de la politique, je vais me perdre. Tout le monde fera pression sur moi. Sinon, je ne sors que Tanguy Kouassi parce qu’il est le plus jeune. »

Un point pour TT. L’Allemand a reconnu en avoir parlé avec Leonardo, mais n’a pas voulu dévoiler la teneur de leur échange. On peut quand même imaginer que le directeur sportif, qui assène depuis son retour que le club doit être fort pour triompher, est en phase avec son entraîneur sur ce point.

« On a besoin d’un club courageux, avec une institution forte, appuie Tuchel. C’est nécessaire pour atteindre les objectifs. J’ai l’impression que nous sommes forts et ensemble. Ce n’est pas une crise entre les stars et moi. Je ne suis pas énervé ou en colère contre eux. Ce sont deux tops joueurs (Neymar et Mbappé), décisifs et on a besoin d’eux pour gagner. On doit gérer ces joueurs dans une équipe forte et non divisée. » Le tour de vis semble robuste, à deux semaines du 8e de finale de la Ligue des champions face à Dortmund.