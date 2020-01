Bruno Irlès (l'entraîneur du Pau FC) pourrait retrouver Kylian Mbappé au stade du Hameau. — C.Calva / Pau FC - V.HACHE / AFP

Le Paris-Saint-Germain affronte le Pau FC (National) au stade du Hameau ce mercredi en 8e de finale de la Coupe de France.

A l’occasion de cette rencontre Kylian Mbappé pourrait retrouver l’un de ses anciens coachs qui lui a mené la vie dure.

Bruno Irlès avait été jusqu’à exclure l’attaquant français de son équipe. Depuis ce dernier vit une ascension phénoménale.

C’est un crime de lèse-majesté. Oser critiquer Kylian Mbappé, superstar du football mondial. Dieu vivant pour certains. Alors, Bruno Irlès était-il fou ? Que lui a-t-il pris ce jour de 2014 où l’actuel entraîneur du Pau FC, qui reçoit le PSG ce mercredi en 8e de finale de la Coupe de France, a décidé d’exclure de son groupe le « génie français » après l’avoir descendu quelques semaines plus tôt auprès de sa direction.

A l’époque, il est le coach des U17 de Monaco. L’international français a lui 14 ans et vient de débarquer en Principauté dans l’équipe d’Irlès pour poursuivre sa formation. Mais les rapports vont vite se tendre entre l’entraîneur et l’adolescent. C’est le moins que l’on puisse dire.

Cette saison-là Peter Douala n’est pas encore agent, il suit son père recruteur pour l’ASM et assiste régulièrement aux rencontres de cette équipe : « Papa voulait que je vois ce jeune dont tout le monde parlait déjà beaucoup. Je me souviens très bien de la première fois où j’ai vu Kylian Mbappé car j’ai été très surpris, il ne faisait que râler sur le terrain et ne faisait aucun effort défensif. Sûrement un mauvais jour. Après il était déjà au-dessus des autres et il pouvait planter deux ou trois buts par match », explique-t-il.

Une note interne sans concession d’Irlès sur le comportement de Mbappé

Sauf que pour Bruno Irlès, il n’y a pas que les stats dans la vie. Il est avant tout un éducateur : « C’est quelqu’un de très rigoureux. Il a des valeurs humaines fortes. Il est très strict sur le comportement et la discipline. Moi, ça se passait super bien mais avec d’autres, cela a pu être parfois plus compliqué », rappelle Tristan Muyumba. Si pour le milieu défensif de cette équipe, « il s’agissait avant tout d’un accrochage comme il y en a souvent sur un terrain ou dans un vestiaire », cela va prendre des proportions importantes au fil des semaines. Kylian Mbappé oblige. Déjà.

#LFC



Avant d'affronter le PSG, Bruno Irles revient sur sa collaboration passée avec Kylian Mbappé. Le coach de Pau est très heureux et très respectueux de la carrière de l'ancien monégasque. pic.twitter.com/y9uCzrlq9m — Late Football Club (@LateFootClub) January 20, 2020

Ça commence par une note très salée, révélée par M6 il y a quelques semaines, de Bruno Irlès à sa direction :

Beaucoup de difficultés avec l’autorité, les règles et la discipline, gros manque d’humilité, écrit l’ancien défenseur. Il ne se fait pas mal sur un terrain et n’accepte pas les remarques à son égard.

Puis, Kylian Mbappé est mis sur le banc ou envoyé en réserve avant d’être carrément sorti du groupe pendant une semaine. Une réunion de crise a alors lieu pour calmer le jeu et convaincre le joueur de rester. Mais rien y fait. Au printemps 2017 après un nouvel accrochage en plein match, la tension est à son comble entre l’entraîneur monégasque et l’entourage du futur champion du monde. Résultat des courses : Kylian Mbappé est exclu du groupe.

Une poignée de main à Pau ?

Le joueur passe directement en U19 et commence son ascension fulgurante à 15 ans. « Avec le recul, c’était un mal pour un bien. Peut-être que Kylian en avait besoin. Il est sorti frustré de ce moment et derrière il a explosé », avoue aujourd’hui Tristan Muyumba qui évolue cette saison à Toulon. L’international français débute la saison 2015-2016 en marquant trois doublés consécutifs avec sa nouvelle équipe. Pendant ce temps-là, Bruno Irlès prend la direction d’Arles-Avignon en Ligue 2 et club partenaire de l’AS Monaco. Rien ne dit encore aujourd’hui si ce départ avait un lien avec cette histoire entre les deux hommes.

Pour Peter Douala, « ce qui est bien, c’est que Kylian Mbappé a très vite compris ce qu’on lui reprochait et les mois suivants il a mis tout le monde d’accord. C’est aussi grâce à Bruno Irlès qu’il a pris conscience de certaines choses et qu’il en est là. » Mais ne comptez sur Bruno Irlès pour revenir sur son avis aujourd'hui, alors que l’attaquant du PSG est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde : « Je constate qu’il y a des choses que je pensais qui se révèlent vraies. Je lui reprochais de ne pas défendre, d’avoir une certaine suffisance dans l’attitude… Je suis content de voir que le garçon a l’air d’en prendre conscience cinq ans après », glissait-il récemment dans L’Equipe.

Le Pau FC veut « plaquer des pavés de gazon » pour recevoir le PSG via @20minutesSport https://t.co/dd4eIlNJ6q — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 21, 2020

La poignée de main risque d’être encore un peu fraîche. Reste à savoir si elle aura lieu. Pas sûr de voir Kylian Mbappé sur la délicate pelouse du Hameau à trois semaines d’un 8e de finale de Ligue des champions : « Neymar et Kylian (Mbappé) sont capables de jouer sur un terrain comme celui-là, a prévu Thomas Tuchel, mais c’est peut-être un match de trop après Lille et les précédents avec beaucoup de pression. » Ce serait tout de même dommage de manquer ces retrouvailles…