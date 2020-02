Neymar a été touché contre Montpellier, le 1er février 2020. — Christophe Ena/AP/SIPA

La tradition est respectée. Comme chaque année à cette période, Neymar s’est blessé. Oh, rien de grave cette fois-ci a priori, le Brésilien souffre d’une « lésion chondro-costale » à la suite d’un coup reçu contre Montpellier samedi, a indiqué le PSG dans un communiqué. Il s’agit d’une atteinte à la suite d’un traumatisme de la zone entre les côtes et le cartilage qui se remet en plus ou moins huit jours, précise un médecin sur le site de RMC.

Neymar est forfait pour le match de mardi soir à Nantes, et très incertain pour le choc face à l’OL dimanche, même si lundi soir le site officiel du joueur a donné des nouvelles rassurantes : « Ce n’est rien de grave, c’est pourquoi il est possible qu’il soit disponible pour le match de dimanche contre Lyon », peut-on y lire.

FC Nantes-PSG : « On ne va pas jouer à 8 défenseurs, on n’en a plus de toute façon », rit (jaune) Gourcuff https://t.co/L1S9GvYJMM via @20minutesnantes pic.twitter.com/vLPPT0Vk65 — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) February 3, 2020

Rien à voir avec les graves blessures des saisons précédentes, donc, mais le timing est tout de même savoureux. Déclarer forfait après avoir fêté son anniversaire en grande pompe n’est pas la meilleure image de sérieux que l’on peut donner, surtout à quinze jours d’un 8e de finale de Ligue des champions.

Pénurie annoncée en défense

Thomas Tuchel en a bien conscience, lui qui joue les équilibristes en conférence de presse depuis quelques jours, entre la grande fête de Neymar et la bouderie de Kylian Mbappé. « Je ne peux pas commencer à réfléchir à qui était là-bas, à quelle heure ils sont sortis, quand ils sont rentrés à la maison, avait-il dit samedi. Est-ce la meilleure façon de préparer un match ? Non. Est-ce la pire chose qui puisse arriver ? Non plus. »

Reste que l’infirmerie se remplit encore à Paris, et elle n’avait pas besoin de ça. Marquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat et Colin Dagba y étaient déjà installés, Abdou Diallo et d’Ander Herrera sont venus les rejoindre. Le cas du défenseur français est le plus préoccupant. Blessé à la cuisse droite samedi, il est indisponible « trois à quatre semaines selon l’évolution » de sa blessure, selon le club.