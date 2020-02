Blas et les Nantais retrouvent la Beaujoire ce mardi soir. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Le FC Nantes, battu honteusement (3-2) à Rennes vendredi, accueille Paris ce mardi soir.

Les Canaris seront privés de nombreux titulaires, surtout en défense.

Ce lundi soir, on a appris que le gardien de but titulaire Alban Lafont sera aussi absent en raison d’une blessure à la cuisse.

Le mal au crâne est tenace au FCN. Quatre jours après l’avanie de la défaite sur le fil à Rennes (3-2) dans les dernières secondes, les Canaris accueillent (21 h 05) le leader et futur champion de France, le PSG. « Je suis pressé d’être à demain », reconnaît l’entraîneur nantais Christian Gourcuff, qui est apparu ce lundi en en conférence de presse encore très amer par rapport à certaines décisions arbitrales.

Alban Lafont, qui sera finalement absent en raison d’une gêne musculaire à une cuisse (le club l’a officialisé ce lundi soir), lui aussi se réjouit de « l’enchaînement des matchs » car « on peut vite passer à autre chose ». Il n’empêche que les Nantais ont bien du mal à tourner la page du derby breton. « On a eu une nuit difficile, avoue le coach. On encaisse et c’est la vie le foot. Cette frustration de la défaite, on doit la retranscrire dans la rage de vaincre pour demain [ce mardi] et pour le reste de la saison. » Lafont : « Ça nous a tous réveillés, on a été touchés. Sur les dernières minutes, on a déconné alors qu’on avait pourtant le match en main… »

S'inspirer de l'aller pour le FCN

On passe à autre chose et au PSG maintenant ? Les Canaris n’ont de toute façon pas le choix, et c’est sans doute mieux pour eux. Privés de Pallois, Appiah, Limbombe, Coulibaly et donc Lafont, blessés, les Nantais (9es de L1) veulent s’inspirer du match aller début décembre (défaite 2-0). « On avait gâché quelque chose ce soir-là car on avait la capacité de revenir. On leur avait posé des problèmes. »

Comme début décembre, le coach Gourcuff ne devrait pas opter pour l’option « bus » devant la cage nantaise. L'inoxydable 4-4-2 gourcuffien sera évidemment aligné. « On ne va pas jouer à 5 derrière ou à 8 défenseurs non plus, de toute façon, on n’en a plus… », rigole le technicien breton. L’autodérision, meilleure réponse à une malchance qui s’abat depuis plusieurs semaines sur les Canaris.