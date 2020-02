Mogi Bayat. — YORICK JANSENS / BELGA / AFP

Place à l’épisode numéro 5 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent d’abord sur le derby breton perdu sur le fil (3-2) vendredi dernier.

Cette défaite peut-elle laisser des traces pour la suite de la saison ? Pour les twittos, c’est assez clair

Deuxième débat très animé : le rôle de directeur sportif officieux occupé par l’agent belge Mogi Bayat.

Enfin, nos quatre spécialistes évoquent Imran Louza. Est-il meilleur au poste de milieu relayeur ou dans un rôle plus avancé, derrière l’attaquant ?

Tous les mardis à partir de 18 heures

Quel est le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro entre 15 et 20 minutes pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante qui sera proposée chaque mardi à partir de 18 h sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc.).