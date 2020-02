LeBron James rendant de vive voix hommage à feu Kobe Bryant. L’hommage promettait d’être émouvant, il a été plus que ça, encore. La star des Lakers a rendu hommage à son prédécesseur, décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère, devant 19.000 fans au Staples Center.

« Je sais qu’à un moment donné, nous aurons un mémorial pour Kobe », a-t-il débuté, la voix chargée d’émotion juste après avoir pleuré durant l’hymne américain. Il a jeté sur le parquet ses notes griffonnées sur un papier, préférant « parler du fond du cœur ».

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz