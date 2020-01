MORT DE KOBE BRYANT Un ancien pilote et responsable de la sécurité d'Island Express, la compagnie ayant géré le vol dimanche, s'est confié au New York Times

Le portrait géant de Kobe Bryant au Staples Center. — Yichuan Cao/Sipa USA/SIPA

Il y a du nouveau dans l’affaire du crash de l’hélicoptère transportant, entre autres, Kobe Bryant et sa fille, qui s’est crashé dimanche dans les environs de Los Angeles. En effet, alors que l’enquête du NTSB, l’équivalant américain du Bureau d’enquête et d’analyse (BEA), le New York Times vient de publier le témoignage de Kurt Deetz, ancien pilote et responsable de la sécurité d’Island Express, la compagnie ayant géré le vol de l’ex-star de NBA.

Selon ce dernier, la compagnie n’était autorisée à voler que sous « les règles de vol à vue standard », ce qui veut dire que les pilotes ne peuvent prendre les airs si et seulement s’ils parviennent à voir à l’extérieur du cockpit. Or le jour du drame, la visibilité et les conditions météorologiques étaient telles que même la police de LA avait décidé de laisser ses appareils au sol.

Los Angeles dévastée et orpheline après la mort de Kobe Bryant via @20minutesSport https://t.co/GpAVPPGJha — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 29, 2020

Le pilote Ara Zobayan possédait cependant une licence pour voler selon les « règles de vol à vue spéciales » et avait obtenu l’autorisation du contrôle aérien si l’on en croit les échanges entre celui-ci et la tour de contrôle. Les résultats de l’enquête du NTSB devraient permettre d’en savoir plus à ce sujet.