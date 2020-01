Le maillot de Sala accroché au filet d'un but du stade de la Beaujoire avant un match du FCN. — LOIC VENANCE / AFP

Place à l’épisode numéro 3 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Un an après la disparition d’ Emiliano Sala, nos quatre spécialistes du FCN racontent leurs souvenirs de l’attaquant argentin. Ils partagent aussi les anecdotes relatées par des supporters nantais sur Twitter. Pour écouter cette émission, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessous.

Ce mardi, nos quatre spécialistes vont aussi débattre de cette question qui a été posée sur le compte Twitter du podcast.

Faut-il donner une autre chance à Thomas Basila, jeune défenseur central de 20 ans en grosses difficultés contre l’OL, samedi en Coupe de France (3-4) ? Le FCN doit-il recruter derrière à tout prix ? Il sera enfin question de l’attaque nantaise qui a retrouvé des couleurs samedi, avec un zoom sur la recrue Renaud Emond, auteur de son premier but avec les Canaris.

Tous les mardis à partir de 18 heures

Quel est le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro entre 15 et 20 minutes pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante qui sera proposée chaque mardi à partir de 18 h sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc.).