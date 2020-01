Antoine Dupont et le Stade Toulousain, victorieux à Galway sur les terres du Connacht, le 11 janvier 2019. — Lorraine O'Sullivan / AFP

Sorti des positions de qualifiables en Top 14 après un nul contre Toulon et une défaite au Stade Français, le Stade Toulousain s’est rassuré en Coupe d'Europe. Les Rouge et Noir ont remporté leur cinquième match en autant de journées ce samedi chez les Irlandais du Connacht (7-21). La place en quart de finale de Champions Cup est déjà assurée, comme celles de Clermont, des Irlandais de Leinster et des Anglais d’Exeter.

L’ultime réception d’autres Anglais, ceux de Gloucester, dimanche à Ernest-Wallon, doit permettre aux Stadistes de s’assurer un quart – voire une demie — à domicile.

Portés par leur pack, les champions de France ont inscrit trois essais ce samedi à Galway (par Jerome Kaino, Julien Marchand et Pita Ahki) avant de résister à 13 contre 15 en fin de rencontre (cartons jaune de Yoann Huget puis rouge de Zack Holmes, 72e et 74e minutes). Bon pour le moral en cette période de creux, même si le Connacht, déjà éliminé, n'avait pas aligné toutes ses forces.