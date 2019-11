Ousmane Dembélé a subi une énième blessure musculaire face au Borussia Dortmund. — Emilio Morenatti/AP/SIPA

L'attaquant français du FC Barcelone Ousmane Dembélé, remplacé par Antoine Griezmann à la 25e minute du match contre Dortmund en Ligue des champions mercredi, souffre d'une «lésion musculaire à la cuisse droite», a annoncé le club catalan via communiqué.

[❗ ÚLTIMA HORA] El jugador del primer equipo O. Dembélé tiene un lesión muscular en el muslo derecho. Pendiente de pruebas para saber el alcance exacto de la lesión #BarçaBVB pic.twitter.com/0xPWLN80ZV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2019

«Ousmane Dembélé souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Nous restons dans l'attente des examens médicaux pour connaître la gravité de la blessure», a annoncé le FC Barcelone. Dembélé a dû céder sa place à Antoine Griezmann à la 25e minute du match, visiblement touché à la jambe droite.

L'Euro 2020 s'éloigne encore un peu plus

Au cours d'une action offensive dans la surface de réparation de Dortmund, l'ancien joueur du Borussia (2016-2017) est mal retombé sur le défenseur allemand Nico Schulz et semble s'être tordu la cheville. Il a ensuite enlevé ses crampons et est resté assis sur la pelouse, incapable de reprendre sa place dans le jeu, puis a été escorté par les médecins du club pour quitter le terrain.

Il a été immédiatement remplacé sur l'aile gauche par un autre Français, Griezmann, laissé sur le banc au coup d'envoi par l'entraîneur du Barça Ernesto Valverde. «C'est la mauvaise nouvelle de la soirée», a tiqué Valverde en conférence de presse d'après-match, précisant ne pas savoir «si c'est une rechute (de sa précédente blessure) ou pas».

Lo que le faltaba a Dembelé. pic.twitter.com/Qo2FTMdfUF — ᴀʟʙᴇʀᴛᴏ (@_AlbertoRM_) November 28, 2019

«Ca me fait de la peine», a regretté son compatriote et coéquipier Clément Lenglet après le match. «Il avait très envie de jouer ce match contre son ancienne équipe... Il est sorti du terrain en pleurant, parce que ça le touche, c'est quelqu'un qui a le football dans le coeur, et quand tu ne peux pas jouer à cause d'une blessure, c'est révoltant», a-t-il ajouté. Il s'agit déjà de la troisième blessure cette saison pour Ousmane Dembélé, déjà absent cinq matches entre mi-août et mi-septembre, puis un match fin septembre.