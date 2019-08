Ousmane Dembélé fait encoire parler de lui pour son comportement peu professionnel. — REX/Shutterstock/SIPA

Ça faisait un petit moment que l’aspect extra-sportif de la vie d’Ousmane Dembélé n’avait pas été sur le devant de la scène, mais les récentes informations venues d’Espagne mettent fin à cette trêve. En effet, alors que le joueur avait ressenti une gêne après la défaite barcelonaise à Bilbao samedi et que le Barça​ lui avait expressément demandé de réaliser une échographie dès le lendemain, le joueur s’est envolé vers Rennes et a remis ça à plus tard.

Résultat, lundi, à la reprise de l’entraînement, on apprenait que Dembouz souffrait d’une profonde blessure au biceps fémoral et serait indisponible cinq semaines. Ce n’est pas la première fois que le comportement du joueur agace les Blaugranas, comme nous l’avions déjà expliqué dans un large papier la saison passée.

Un joueur « sous influence »

Cette fois-ci, Le Parisien a contacté l’ancien cuisinier personnel de l’international tricolore et celui-ci ne cache pas qu’il y a un problème récurrent avec le joueur. « Ousmane et son entourage se disent que, de toute manière, ils se feront critiquer quoi qu’il arrive, explique Mickael Naya. Donc, ça coule sur eux. Ils sont riches. Ils s’en foutent. »

« Ousmane est un gentil garçon, mais il n’a pas sa vie entre ses mains, poursuit-il. Il vit constamment avec son oncle et son meilleur ami, qui n’osent rien lui dire. C’est une vie cahotante. Je n’ai jamais vu d’alcool, mais il ne respecte pas du tout ses plages de repos, il n’y a aucune structure de haut niveau autour de lui… […] J’ai essayé de lui tendre la main, mais il est sous influence, conclut Naya. S’il ne réagit pas, il va se mettre tout le monde à dos à Barcelone. »

C’est déjà en partie le cas. Selon la radio Cadena Ser, les dirigeants catalans envisageraient de sévir et en sanctionnant financièrement le joueur pour ses trop nombreux écarts. De son côté, l’agent de Dembélé, Moussa Sissoko, a tenu à réagir à ces polémiques via les réseaux sociaux. « Ousmane est conscient de ce qu’il doit accomplir au quotidien pour faire de son aventure barcelonaise une pleine réussite », écrit-il. Ce n’est pourtant pas l’impression que ça donne vu de l’extérieur.