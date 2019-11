Les Bleus conservent une toute petite chance d'être têtes de série après leur victoire en Albanie. — Hektor Pustina/AP/SIPA

On n’a pas assez remercié Michel Platini pour cet Euro 2020. En attendant de savoir si l’organisation dans une douzaine de villes différentes tiendra la route, il faut déjà avoir fait HEC pour comprendre les subtilités du réglement des qualifs et du tirage au sort à venir, le 30 novembre prochain.

Le classement des premiers de groupe, avant la fin des éliminatoires

1. Belgique 21 points (+19 de différence de buts, -1match)

2. Italie 21 pts (+14, -1m)

3. Angleterre 21 pts (+31)

4. Ukraine 20 pts (+13)

5. France 19 pts (+15)

6. Allemagne 18 pts (+18, -1m)

7. Espagne 17 pts — Don Fred St Lot (@DONFREDSTLOT) November 18, 2019

Pour faire court, la France a désormais toutes les chances de se retrouver dans le chapeau 2 malgré son statut de championne du monde. Elle figure bien dans les six meilleures équipes des qualifications, mais l’UEFA lui enlève les points acquis face au dernier de son groupe puisque les Bleus jouaient dans une poule de six et non de cinq équipes.

En conséquence, l’équipe de France rétrograde à la 5e place des nations qualifiées avec 19 points, juste devant l’Allemagne (18) et l’Espagne (17), qui disputent leur dernier match lundi soir. Cas de figure le plus simple ? La Roja ne gagne pas en Roumanie et les Bleus se retrouvent dans le bon wagon. Cas de figure compliqué ? L’Espagne s’impose, mais l’Allemagne perd contre l’Irlande du Nord, ce qui est déjà assez improbable en soi. Il faudrait ensuite que les Pays-Bas ne gagnent pas par trois buts d’écart contre l’Estonie, et enfin qu’il ne fasse pas moins de 6,5 degrés mardi 11 heures à Limoges. Bref, ça pue le chapeau 2.

"Une fierté personnelle" : Didier Deschamps ne boude pas son plaisir après le succès obtenu en Albanie (2-0), pour son 100e match en tant que sélectionneur de l'@equipedefrance 🇫🇷 https://t.co/6Fy0YcwApt — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 17, 2019

Auquel cas ça changerait quoi, me direz-vous ? Et bien pas mal de choses, puisque cela voudrait dire se coltiner possiblement la Belgique, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, ou l’Allemagne en poule à l’Euro, en croisant les doigts pour que l’équipe issue du chapeau 3 ne soit pas trop redoutable. Il existe une possibilité pour que le champion d’Europe en titre portugais finisse dans le dit chapeau 3, mais cela dépend aussi d’un tas de raisons incompréhensibles même prises séparément. Allez, on se quitte là-dessus.