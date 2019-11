Noël Le Graët lors d'une conférence de presse au siège de la FFF. — AFP

L’avenir de Karim Benzema en équipe de France, ou plutôt l’absence d’avenir, revient avec une remarquable régularité dans l’actualité. Ça se passe à peu près toujours de la même manière.

On demande à Noël Le Graët ce qu’il en pense, le président de la FFF répète que c’est mort, et le joueur rappelle qu’il n’avait rien demandé.

« Moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale »

Nouvel exemple ce samedi, avec la petite phrase de NLG sur RMC Sport : « Karim Benzema, c’est un très bon joueur, je n’ai jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre au Real Madrid qu’il est un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l’aventure (en équipe de) France est terminée. » Soit la même chose qu'en mai 2018, avant la Coupe du monde.

Quelques heures plus tard, le numéro 9 du Real a répondu via sono compte Twitter. « Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale », rappelle celui qui totalise tout de même 81 sélections (et 27 buts inscrits) alors qu’il n’est plus appelé depuis octobre 2015.

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

La dernière fois, Benzema avait demandé à Le Graët de «le laisser tranquille». Allez, rendez-vous en 2020 pour le prochain échange d’amabilités.