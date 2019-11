Les Bleus de Deschamps pourraient se retrouver dans le chapeau 2 lors du tirage au sort de l'Euro 2020. — BERTRAND GUAY / AFP

Les Bleus risquent fort de regretter leurs deux contre-performances face à la Turquie (défaite 2-0 à Istanbul, match nul 1-1 au Stade de France) lors des phases de qualifications à l' Euro 2020, en vue du tirage au sort qui aura lieu le 30 novembre prochain à Bucarest.

Déjà officiellement qualifiés depuis jeudi, les Français visent une ultime victoire en Albanie afin d’assurer leur première place du groupe H. Mais cela pourrait ne pas suffire pour s’assurer une place dans le chapeau 1 et un tirage clément.

C'était quoi ce Gloubi-boulga footballistique des Bleus contre la Moldavie? via @20minutesSport https://t.co/31BlAeIHOo — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 15, 2019

Gagner puis espérer

En effet, sur les dix meilleures nations de ces éliminatoires, seules six seront reversées dans le chapeau 1. Or, à l’heure actuelle, les hommes de Didier Deschamps ne pointent qu’à la huitième place (avec 16 points) derrière la Croatie (septième, 17 points) et l’Espagne (sixième, 17 points). Ainsi, même en cas de victoire en Albanie dimanche soir, les Bleus vont devoir compter sur le faux pas d’une des nations mieux classées qu’eux.

On aura notamment un œil sur le déplacement compliqué de l’Ukraine (troisième pour le moment) chez une Serbie qui peut encore espérer se qualifier pour l’Euro (dimanche à 15h). Un nul espagnol, opposé lundi soir à la Roumanie, ou des défaites de l’Angleterre (au Kosovo) ou de l’Allemagne (à domicile face à l’Irlande du Nord) feraient également les affaires des tricolores. Mais le temps des calculs attendra, il faut déjà gagner en Albanie pour avoir le droit de rêver à une contre-performance de nos voisins européens.