FOOTBALL Europe 1, Radio France, RFI et RMC sont concernées

Plusieurs radios françaises ne vont pas diffuser le match Albanie-France faute d'accord sur des frais demandés par le pays hôte (photo d'illustration). — Javier Garcia/BPI/REX/SIPA

Plusieurs radios françaises ont annoncé samedi qu’elles ne retransmettraient pas en direct le match de l'équipe de France en Albanie, le dernier de la phase qualificative à l'Euro 2020​ prévu dimanche soir à Tirana, faute d’un accord sur les frais à payer.

Les représentants d’Europe 1, Radio France, RFI et RMC affirment avoir reçu la semaine dernière de la Fédération albanaise de football une demande de droits « pour frais techniques » excluant les frais classiques d’installation et d’utilisation des lignes. Une demande assortie « d’aucune explication » et qui « ne correspondait ni aux règlements de l'UEFA ni aux usages pratiqués entre fédérations membres de l’UEFA ».

La Fédé albanaise fait la sourde oreille

Les radios expliquent avoir tenté à travers la Fédération française de football de trouver un compromis et qu’une date butoir avait été fixée pour vendredi à 19h00 mais que la Fédération albanaise n’avait « pas daigné » répondre, les poussant à arrêter les négociations.

Le match se tiendra dans un stade flambant neuf de 22.000 places qui sera inauguré le jour même du match. Selon la Fédération albanaise, la demande de billets a été trois fois supérieure aux capacités. Alors qu’un millier de places ont été réservées aux supporters français, les billets sont partis « comme des petits pains ».