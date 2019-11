Novak Djokovic est bien le roi de Bercy. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Novak Djokovic a remporté dimanche sans trembler son cinquième titre au Masters 1000 de Paris en battant en finale le Canadien Denis Shapovalov (28e mondial) 6-3, 6-4 en 1h05. Le Serbe de 32 ans a ainsi décroché son 34e trophée en Masters 1000 et n’est plus qu’à une longueur de Rafael Nadal, à qui il cédera pourtant lundi la place de N.1 mondial au jeu des points de l’an passé à défendre.

Parfois ballotté au cours de la semaine, notamment par le français Corentin Mouter, Le Serbe n’a laissé aucune chance à Shapovalov, complètement hors-sujet en revers et en retour. Un seul mini-frisson dans un match à sens unique : une série unhabituelle de trois fautes de Djokovic qui ont offert une balle de débreak au Canadien à 4-3 dans la deuxième manche. Une bonne première du Djoker plus tard et c’était de l’histoire ancienne. Novak est bien le roi de Bercy.