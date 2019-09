Benzema arrive lancé face au PSG. — Bernat Armangue/AP/SIPA

Le bougre marche sur l’eau. Encore monstrueux face à Levante​, Karim Benzema a fait la cuisine, la vaisselle et il a éteint les lumières. Un doublé en première mi-temps pour mettre le Real sur de bons rails (3-2 contre Levante), d’abord de la tête, sa nouvelle spécialité, puis sur un bel enchaînement du gauche après un bon service de James.

Le Français aurait même pu faire mieux, mais sa merveille de frappe enroulée au retour des vestiaires a touché le poteau sans rentrer. Si le Real a été bon, notamment autour de James au milieu, et que Eden Hazard a pu jouer ses premières minutes, la fébrilité défensive de l’équipe de Zizou est sidérante.

Alors qu’ils menaient 3-0 à la pause et qu’ils auraient dû en planter le double, les Madrilènes ont failli prendre le but de l’égalisation deux fois dans les arrêts jeu, en raison d’un déséquilibre patent (Zidane a fini avec Kroos, James et Lucas Vasquez dans un milieu à trois). De quoi donner des idées à Tuchel et au PSG.