Karim Benzema

Depuis le départ de Ronaldo, il est LA référence offensive du Real Madrid, bien en peine de trouver un joueur aussi efficace et régulier que le Français. Benzema, qui fait enfin l’unanimité en Espagne après dix ans d’une carrière absolument incroyable (60 buts en C1, pour ne citer qu’un chiffre), a fait l'objet d'un documentaire retransmis par RMC​ sur sa relation avec la Ligue des champions.

"C'était la première fois de ma vie que je me levais dans un stade."



Karim Benzema a fait vivre de sacrées émotions à son président Florentino Perez

On y retrouve plusieurs anecdotes plus ou moins connues, le témoignage du toujours très amoureux Florentino Pérez, et un souhait partagé par les deux hommes. Que l’ancien international tricolore termine sa carrière Real Madrid, lui qui va sur ses 33 ans. « Tu veux aller où ? L’histoire, c’est le Real, explique KB9. J’ai fait ce que j’ai fait à Lyon le meilleur club en France à l’époque. Là, je suis dans le meilleur club du monde. Il faut continuer à faire ce que je fais ».

"Celui qui pense que c'est de la chance, il est devant la télé, il mange des chips…"



La réponse de Benzema sur son but en finale de la Champions League 2018 contre Liverpool : un geste de renard, d'instinct, et surtout décisif

Et pourquoi pas dépasser Raul sur le podium des meilleurs buteurs de C1, derrière les intouchables Messi et Ronaldo. Ce n’est pas la concurrence de Jovic qui devrait l’en empêcher cette saison.