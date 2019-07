Le Lillois Thiago Mendes est arrivé lundi soir à Lyon, tandis que Tanguy Ndombele vient de s'engager avec Tottenham. — Denis Charlet-Franck Fife/AFP

L’OL se montre décidément très actif sur le marché des transferts. Après avoir rapidement ficelé le départ de Ferland Mendy au Real Madrid, le club lyonnais vient d’officialiser ce mardi le transfert de Tanguy Ndombele à Tottenham.

L’OL réalise du même coup son transfert record avec un montant de 60 millions d’euros (+ 10 M€ de bonus), devant celui d’Alexandre Lacazette à Arsenal en 2017.

Dans le même temps, Lyon est en train de finaliser la venue du milieu brésilien du Losc Thiago Mendes, qui devrait s’engager dans les prochaines heures pour 25 millions d’euros. Il s’agira là aussi d’un record.

108 millions d’euros en deux transferts. Vous avez aimé le mercato estival 2017 de l’AS Monaco ? Vous saurez apprécier celui de l’OL cet été, qui en tout juste un mois a déjà officialisé les ventes de ses deux jeunes internationaux tricolores les plus prometteurs. Après Ferland Mendy au Real Madrid (48 millions d’euros + 5 de bonus), c’est donc comme attendu Tanguy Ndombele qui rejoint Tottenham pour 60 millions d’euros (et 10 de bonus éventuels). Le milieu de terrain a signé chez les Spurs jusqu'en 2025.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de @SpursOfficial pour un montant de 60 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 M€. pic.twitter.com/uScRIkIWvK — Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2019

Il s’agit du même coup de la vente record du club lyonnais, devant celle d’Alexandre Lacazette en 2017 à Arsenal (53 M€ + 7). Acheté 8 millions d’euros par l’OL, Tanguy Ndombele (22 ans) présente une ascension foudroyante puisqu’il n’est resté que deux saisons en Ligue 1, tout comme Ferland Mendy (recruté pour 5 M€ au Havre). Deux plus-values colossales pour le club de Jean-Michel Aulas, même si Amiens va hériter de 20 % sur l’opération du néo-Spur.

Equipe de France: «Il ne doute jamais»… Non conservé par Guingamp à 17 ans, Tanguy Ndombele va découvrir les Bleus https://t.co/CWmYLQGnxQ via @20minutesSport pic.twitter.com/nn7Mvq9pVD — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 4, 2018

Juninho et Sylvinho ont jeté leur dévolu sur Thiago Mendes

Ce milieu aux six sélections avec l’équipe de France A s’est imposé comme un redoutable joueur box to box, malgré des stats assez quelconques (1 but et 11 passes décisives en deux saisons de Ligue 1 avec l’OL). Il va être remplacé par le milieu brésilien du Losc Thiago Mendes.

Thiago #Mendes est arrivé à Lyon ! Il a été accueilli par plusieurs supporters lyonnais à la gare : pic.twitter.com/uFxhvT3QVa — Inside Gones (@InsideGones) July 1, 2019

Arrivé à la gare de Lyon Part-Dieu lundi soir, le joueur de 27 ans, déterminant dans la surprenante saison lilloise (2e en L1), est l’une des priorités du tandem Juninho-Sylvinho. Sa venue devrait là aussi établir un record du côté de l’OL, puisque la transaction devrait attendre les 25 millions d’euros, soit davantage que les 24 millions d'euros investis en 2009 sur Lisandro Lopez. Elle est là la journée de records côté lyonnais, juste avant d’accueillir la demi-finale du Mondial Angleterre – Etats-Unis dans un Parc OL bondé.