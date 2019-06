Les Bleues ont retrouvé Clairefontaine avant le match contre les Etats-Unis en quart. — FRANCK FIFE / AFP

Le retour au bercail du jour

La boucle est bouclée pour l'équipe de France. Après avoir sillonné une bonne partie du pays, les tricolores ont quitté le Havre lundi en début d’après-midi et ont fait leur grand retour à Clairefontaine, nouveau camp de base jusqu’au quart de finale de vendredi, face aux Etats-Unis. Les joueuses ont participé à une séance d’entraînement légère, en public et sous le cagnard parisien. Dans les jours à venir, le staff devrait surtout s’attacher à régénérer les organismes sans forcément trop tirer sur la machine. Vendredi, on prévoit 39° à Paris, pour le choc face aux Etats-Unis. Horrible.

Le replay du jour

Voici les papiers d’après-match que nous vous avons concoctés. Au programme, un torrent d’émotions, pas mal de pression et une arme fatale. Enjoy.

La folle soirée de l’équipe de France

Face au Brésil, les Bleues ont été inhibées par la pression

Les coups de pied arrêtés, spécialité maison

La non-surprise du jour

Ça fait des mois, depuis le tirage au sort des groupes de cette Coupe du monde 2019, que tout le monde n’a d'yeux que cette affiche. France-Etats-Unis, c’est désormais une réalité et ça se jouera vendredi soir, dans un Parc des Princes en ébullition. Bon, on pensait tout de même que ça aurait été plus simple pour les Américaines dans leur huitième de finale contre l’Espagne, mais à l’arrivée la Roja a longtemps tenu tête aux reines du soccer, qui n’ont finalement dû leur salut qu’à un péno limite-limite après appel au VAR. Par effet domino, nous voilà un peu moins pessimiste avant ce choc face à la France. La jauge de confiance est remontée de deux crans. Vous allez voir, à ce rythme-là on va presque finir par croire que l’exploit est possible.

Le programme du jour

Jusqu’ici, la FFF n’a pas encore communiqué le programme de la journée de mardi, on se retrouve donc bien embêté pour remplir cette rubrique… Du coup, on se fait une belote, les amis ?