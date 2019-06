Les Bleues s'entraînent au Havre avant France-Brésil en 8es. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Le spectacle du jour

Comme une Coupe du monde est une histoire de routine entraînements-conférence de presse-repos, ce n’est pas toujours simple de remplir notre Journal des Bleues entre chaque match. Alors ce coup-ci on est allé puiser notre inspiration directement sur le compte Twitter des Bleues. Et on n’a pas été déçu puisque Julie Debever nous a appris que les Françaises allaient bientôt organiser un « spectacle » entre elles, à base de bons sons et de danse. On va essayer de creuser ça dans les prochains jours, histoire de vous faire partager un peu de la vie de groupe de cette équipe.

Le « grand bain du jour »

Présente en conférence de presse vendredi au Carré des Docks du Havre, Eugénie Le Sommer espère que l’affiche entre la France et le Brésil ne sera que le début d’une grande aventure. Et quitte à entrer au taquet dans cette phase à élimination directe, autant que ce soit un morceau de choix en face. « Ça peut être un élément déclencheur. Quand on passe les poules, on ne sait pas trop à quoi s’attendre après. Là, on est mise dans le grand bain tout de suite avec cette équipe du Brésil, a-t-elle expliqué. Si on avait joué une équipe peut-être en dessous, ç’aurait peut-être été différent dans nos têtes. Ça peut être le match qui permet de nous lancer pour la suite de la compétition. »

Le replay du jour

Après trois premiers matchs décevants, c’est en tout cas l’avis de plusieurs spécialistes, la question de la titularisation de Gaëtane Thiney contre le Brésil en huitième pourrait se poser. On a planché sur cette éventualité en demandant l’avis d’une ancienne internationale et de Patrice Lair, l’ex-coach des féminines du PSG.

«Elle n'est pas au niveau»... Corinne Diacre doit-elle se passer de Thiney? https://t.co/QkN1BeGBIY — 20 Minutes (@20Minutes) June 21, 2019

Le programme du jour

Veille de match face au Brésil, l’équipe de France tiendra sa conférence de presse au stade Océane du Havre à 11H30, juste après une petite reconnaissance du terrain. Corinne Diacre devrait être accompagnée de la capitaine Amandine Henry, comme c’est le cas avant chaque rencontre. Les joueuses s’entraîneront ensuite au stade de la Cavée Verte sur les coups de 16h30.