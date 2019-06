FOOTBALL Tout ce qu’il faut savoir sur l’actualité de l’équipe de France féminine, avec un café et un croissant

Les Bleues à Clairefontaine, le 29 mai. — Francois Mori/AP/SIPA

Le road trip du jour

Après Paris, Nice et Rennes, la colo bleue de la Coupe du monde pose ses bagages en Normandie, au Havre, où l’équipe de France affrontera on ne sait toujours pas qui en huitième de finale dimanche soir. Après un réveil agréable avec neuf points dans la fouille après un ultime succès face au Nigeria, les Bleues ont pris un dernier petit déj en Bretagne avant de rejoindre leur nouveau camp de base au Havre. Nous n’avons pas encore pu les rejoindre, mais bien que 20 Minutes n’était pas là-bas, elles se sont entraînées devant leurs supporters au stade de la Cavée Verte.

Le debrief du jour

Pour les retardataires, voici ce qu’il ne fallait pas manquer après la victoire contre les Super Falcons au Roazhon Park de Rennes.

La double VAR et la nouvelle règle des pénos a animé notre soirée

VAR et excès de zèle... Quand France-Nigeria tourne au grand n'importe quoi via @20minutesSport https://t.co/tWp4d3Tigg — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 18, 2019

Nos premières critiques sur le jeu des Bleues, ça s’appelle la rançon du succès

Malgré leur petit match, les Bleues ont du mal à encaisser les critiques via @20minutesSport https://t.co/P3pfwGzGnp — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 18, 2019

La prise de tête du jour

En pleine période de bac, on s’est dit qu’on allait se montrer solidaire des jeunes lycéens et se triturer les méninges avec des calculs chiants comme la pluie. Tout ça pour vous donner un aperçu des équipes que les Bleues pourraient affronter dimanche en huitième. Hé oui, avec cette formule à 24 équipes, avec les quatre meilleures troisièmes qualifiées, on en est rendu à retourner au cours de maths de l’impitoyable Mme Le Page, qui hante encore nos nuits depuis la 3e.

On a essayé de trouver le futur adversaire de la France, en huitièmes via @20minutesSport https://t.co/2Y5PkKFwAX — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 18, 2019

Le programme du jour

Après une conférence de presse matinale (9h) au Carré des Docks, pas loin du centre-ville du Havre, avec Griedge Mbock et Viviane, les joueuses s’entraîneront dans la foulée, toujours au stade de la Cavée Verte. Cette session ne sera pas ouverte au public.