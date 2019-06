Déjà lié au Stade Rennais jusqu'en 2020, Julien Stéphan a prolongé son contrat de deux ans. — Damien Meyer / AFP

Les supporters des Rouge et Noir peuvent pousser un ouf de soulagement. Julien Stéphan sera bien sur le banc du Stade Rennais la saison prochaine. Déjà dans les tuyaux depuis quelque temps, l’information a été officialisée ce lundi par le président Olivier Létang lors d’une conférence de presse tenue à la Piverdière, le centre d’entraînement du club. Déjà lié au club breton jusqu'en juin 2020, Julien Stéphan prolonge ainsi son contrat de deux ans, jusqu’au 30 juin 2022.

« Je suis très heureux de poursuivre l’aventure, on a eu une discussion très intéressante qui a permis d’approfondir le mode de fonctionnement », a réagi l’entraîneur rennais, nommé en remplacement de Sabri Lamouchi le 3 décembre 2018. Si la prolongation a autant tardé, selon lui, c’est qu’il n’avait « pas encore eu le temps de se poser » et qu’il « avait besoin d’échanger et de faire un bilan ».

« J’avais dit que je souhaitais installer Julien dans la durée »

Le coach de 38 ans, révélation de la saison en L1, avait laissé planer le doute sur son avenir à la tête du Stade Rennais, à la suite de la polémique née des propos d’Hatem Ben Arfa – dont le départ a aussi été confirmé ce lundi – sur le jeu de son équipe, après le derby contre Guingamp. Olivier Létang a quant à lui loué le travail de son entraîneur, au terme de « la plus belle saison de l’histoire du club », marquée notamment par la victoire en Coupe de France et un parcours historique en Ligue Europa.

Pour le président rennais, il n’a jamais été question de ne pas continuer avec Julien Stéphan. « Dès le début, j’avais dit que je souhaitais installer Julien dans la durée, a-t-il assuré. Les résultats peuvent bouger, ce qui est important ce sont les hommes. »

Olivier Létang a également rappelé que le Stade Rennais était « le club français qui a participé au plus de rencontres sur la saison 2018-2019 avec 56 matchs ». « Ce rythme ne nous a pas permis de prendre le temps d’échanger avant la fin de saison, a-t-il ajouté. Maintenant, on va pouvoir couper un petit peu et partir quelques jours en vacances pour pouvoir se ressourcer. » ​