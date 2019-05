Gérard Lopez (à gauche) et Marc Ingla (à droite) dans les tribunes du Parc des Princes. — FRANCK FIFE / AFP

C’est assez rare pour être signalé et donc en faire un article : le Losc a passé sans souci son examen devant la DNCG mardi. Depuis deux ans et l’arrivée à la présidence de Gérard Lopez, le club nordiste se faisait à chaque fois recadrer devant le gendarme financier du foot français. Pour lui avoir fourni des informations erronées, l’instance avait même sanctionné le club le 20 mai dernier d’une amende de 50.000 euros et d’une suspension avec sursis de trois mois de Marc Ingla, directeur général du Losc.

Mais rien de tout ça cette fois-ci. Avec la deuxième place obtenue en Ligue 1 et les recettes qui vont venir avec la qualification en Ligue des champions et le transfert royal de Nicolas Pépé​ (estimé à au moins 70 millions d’euros), Lille a validé sans coup férir son budget prévisionnel devant la DNCG.

Et dire qu’il y a un an jour pour jour ou presque, le club avait joué sa survie devant le gendarme financier du foot français après une saison ratée. Tout peut aller très vite dans le foot. Le Losc en est la preuve éclatante.