Christophe Galtier a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1

La saison du Losc a définitivement marqué les esprits. Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club nordiste a été célébré dimanche soir à Paris à l’occasion de la soirée des trophées UNFP, où tois récompenses ont été remises au club.

Galtier a vécu « la plus belle saison » de sa carrière

Christophe Galtier a ainsi été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Et s’en est réjoui au micro. « Ce trophée n’est pas pour moi, je le partage avec mon président, mon directeur sportif, mon staff et mes joueurs. J’ai vécu des moments très forts à Saint-Etienne, avec des trophées, la Coupe d'Europe… mais, automatiquement, c’est la plus belle saison de ma carrière parce que personne ne nous attendait là. On partait de tellement loin et être second, sur tout un beau championnat ».

Maignan meilleur gardien et Rémy plus beau but

De son côté, Mike Maignan a remporté le trophée du meilleur gardien de la saison. Loïc Rémy a reçu le prix du plus beau but avec sa reprise directe sur un coup franc d’Ikoné lors du match contre Bordeaux le 12 mai dernier.

Rien n’aurait été possible sans l’aide de mes coéquipiers. Merci au @losclive, merci à vous tous. Le plus dur est à venir désormais ... 🙌🏾 pic.twitter.com/FpH0bEWdtU — Mike Maignan (@mmseize) May 20, 2019

Enfin Nicolas Pépé et Mike Maignan font partie du onze type de la saison désigné par les joueurs de Ligue 1. Un beau plébiscite pour une saison exceptionnelle.