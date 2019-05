Même avec Ronaldo, Allegri n'a pas su décrocher la C1. — Alberto Gandolfo/PACIFIC /SIPA

Fin de l’ère Allegri à Turin. La Juventus a annoncé vendredi le départ de Massimiliano Allegri de son poste d’entraîneur, qu’il occupait depuis 2014. Avec la Vieille Dame, le technicien italien de 51 ans a remporté cinq fois la Série A, dont un 8e titre consécutif pour la Juventus cette saison, quatre coupes d’Italie, deux Supercoupe d’Italie et a atteint deux fois la finale de la Ligue des champions (2015, 2017).

Le technicien toscan a eu plusieurs réunions mercredi et jeudi avec les dirigeants du club turinois, ce qui a semblé accréditer l'idée d'un désaccord entre les parties, qui avaient pourtant assuré qu'Allegri allait rester malgré l'élimination en Ligue des champions face à l'Ajax. Antonio Conte serait pressenti pour le remplacer et reprendre le poste qu’il avait occupé entre 2011 et 2014.