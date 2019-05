Un 34e titre qu'aurait dû soulever Nouri sans son accident cardio-vasculaire. — Olaf Kraak / ANP / AFP

Un titre hommage pour les Ajacides. L’Ajax Amsterdam a été sacré champion des Pays-Bas mercredi soir pour la 34e fois, après sa victoire à De Graafschap (4-1) lors de la dernière journée, une semaine après son élimination en demi-finale de la Ligue des champions par Tottenham.

Au cours de la 33e journée, qui avait été reportée après la 34e pour permettre aux Ajacides de préparer leur confrontation européenne contre le club anglais, l’Ajax a ouvert le score par Schöne (37e) avant que De Graafschap n’égalise par El Jebli trois minutes plus tard. Les Ajacides ont aussitôt repris l’avantage avant la pause par Tagliafico et consolidé leur victoire par un doublé de Tadic en seconde période, sur le terrain de l’avant-dernier du classement.

Avec un total de 86 points, l’Ajax devance de trois points le PSV Eindhoven et Feyenoord (65 pts). Mais au-delà d’une récompense sur le plan sportif, ce 34e titre a une résonance toute particulière pour les fans et les joueurs de l’Ajax. 34 étant le numéro du prodige des Rouge et Blanc, Abdelhak Nouri, cloué à un lit d'hôpital depuis son accident cardio-vasculaire en 2017. Défaite en C1 après un extraordinaire parcours, la génération dorée ne pouvait pas passer à côté de ce titre en championnat.